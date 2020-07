Hoje mesmo, o primeiro-ministro defendeu que está a resultar a metodologia de combate à covid-19 nas zonas da Área Metropolitana de Lisboa mais atingidas pela pandemia, mas considerou "prematuro" aligeirar as medidas de contenção da pandemia.

No final de uma reunião com o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, sobre o combate à pandemia da covid-19, António Costa afirmou que “tal como já tinha observado em Sintra e na Amadora na quarta-feira”, a metodologia “colocada em prática está a provar bem, porque se conseguiu estabilizar em Loures o número de novos casos [de infeção] e há uma tendência decrescente de casos ativos”, o que dá confiança em relação ao caminho seguido.

No entanto, de acordo com o chefe do executivo, "mantém-se uma necessidade de seguir este caminho, procurando reforçar as equipas de forma a conservar um trabalho de proximidade".

António Costa considerou "prematuro antecipar o estado de classificação que foi feito no início deste mês", designadamente em relação às 19 freguesias mais atingidas na Área Metropolitana de Lisboa.

A pandemia de covid-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.646 pessoas das 45.679 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.