Perante os “constrangimentos encontrados, a demora, a falta de celeridade no recrutamento de médicos assistentes em Medicina Geral e Familiar, foi excessiva essa demora e, portanto, nós temos um objetivo de aceleração deste recrutamento” anunciou o ministro.

“O Serviço Nacional de Saúde precisa de mais médicos para Medicina Geral e Familiar e com esta medida de alteração, simplificação, queremos acelerar o recrutamento dos médicos assistentes, nestas áreas para reforçar e acelerar a colocação de médicos na carreira hospitalar nestas áreas” - explicou.

No que toca ao segundo tema do Conselho de Ministros, o Governo aprovou dois diplomas: "proposta de transposição da chamada diretiva NIS2" e "criação de um novo regime jurídico de cibersegurança em Portugal".

Creio que as últimas semanas demonstram bem a importância da vulnerabilidade dos sistemas do espaço cibernético português, a existência de ameaças de várias origens e da importância de fortalecer e de garantir a segurança do espaço português também neste caso no ciberespaço", acrescentou António Leitão Amaro.

Este regime jurídico aprovado hoje "será uma proposta de lei, mas será submetido a consulta pública".

O governante explicou que "haverá uma reunião ainda do Conselho Nacional de Segurança no Ciberespaço e depois será colocado na plataforma de consulta pública no início do mês de novembro".

A consulta pública "ocorrerá durante todo o mês de novembro para que a proposta de lei seja enviada à Assembleia da República após os trabalhos do Orçamento" do Estado para 2025, disse.

