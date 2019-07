O documento, proposto pelo Ministério das Relações Exteriores, foi apresentado na quinta-feira ao CNDH, um órgão que tem como finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos no país sul-americano, e é composto por representantes do poder Legislativo, do Conselho Nacional de Justiça, do Governo, da Polícia Federal e também de entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados.

Apresentado na quinta-feira, o documento contém 21 compromissos, mas omite temas como género, combate à tortura, direitos reprodutivos das mulheres e combate à desigualdade e à pobreza, segundo a imprensa local.

O chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, usou ontem a rede social Twitter para afirmar publicamente que as prioridades do documento estão ligadas ao "fortalecimento das estruturas familiares e à exclusão às menções de género".

Porém, para o presidente da CNDH, Leonardo Pinho, o texto da candidatura não refere pontos importantes que deveriam integrar a política de direitos humanos do Brasil.

"Não há menção a qualquer questão relativa a género. O texto tem uma defesa geral de direitos das mulheres, mas género é um conceito estabelecido que é ignorado pelo documento", frisou Leonardo Pinho, citado pelo portal de notícias G1, acrescentando que não há um reconhecimento da ideia de família num sentido mais amplo, que inclui famílias LGBT (sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros).

Para a procuradora federal e vice-presidente da CNDH, Deborah Duprat, a candidatura do Brasil, com base nos termos enumerados no documento, é um "retrocesso" para os direitos humanos.

"Se tivesse que me posicionar a respeito desse documento, seria no sentido de denunciá-lo, porque ele significa um encolhimento da política externa brasileira em matéria de direitos humanos", disse a procuradora ao G1, acrescentando que o órgão não apoia o documento entregue à ONU em junho.