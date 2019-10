José Maria Costa, que falava aos jornalistas no final da reunião camarária que aprovou, por maioria, o orçamento municipal para 2020, no valor de mais de 100 milhões de euros, disse que o projeto do novo edifício está "concluído" e com "previsão de execução até 2022".

O autarca socialista adiantou estar a aguardar uma decisão judicial à providência cautelar movida em julho pelos últimos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, processo suspenso após o falecimento da mulher de um dos habitantes no edifício.

Durante a reunião camarária e questionado pela vereadora do PSD, Paula Cristina Veiga, o autarca José Maria Costa adiantou que os familiares da mulher que faleceu, em julho, já apresentaram a respetiva habilitação de herdeiros.