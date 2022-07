Esta segunda-feira, 11 de julho, dia em que Portugal entra em situação de contingência pelo agravamento do risco de incêndio, pode contar com tempo quente e um aumento gradual da nebulosidade a partir da tarde, com possibilidade de trovoada e aguaceiros dispersos nas regiões do interior durante a tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando temporariamente do quadrante leste no interior e no sotavento algarvio, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial a partir da tarde. As temperaturas vão descer no litoral oeste.

No entanto, esta “trégua” no calor no litoral antecede uma nova subida da temperatura nos próximos dias, que levou o Governo a declarar a situação de contingência entre segunda e sexta-feira, devido ao aumento do perigo de incêndios.

Esperam-se "temperaturas mais elevadas, humidade inferior, noites que não permitem a intervenção. Nos próximos dias teremos duas fases: hoje [domingo] e amanhã [segunda-feira] será grave, mas com agravamento acrescido a partir de dia 12 e durante um número de dias, que poderá ir até ao final da semana", explicava ontem Marcelo Rebelo de Sousa ao país, após uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) da Proteção Civil.

Esta segunda-feira, as máximas vão oscilar entre os 39º e os 42º graus, com as temperaturas mais elevadas a registarem-se em Bragança e Portalegre (39º graus), Beja (41º graus), Castelo Branco (40º graus) e Évora (42º graus).

Em Lisboa, Setúbal e Santarém, os termómetros chegam aos 33º graus, 36º graus e 37º graus, respetivamente.

No Algarve conte com máximas de 31º graus em Sagres e 34º graus em Faro.

No Porto as máximas rondarão os 22º graus, mas em Braga e Viseu chegam aos 34º graus e 35º graus, respetivamente.

Nos Açores e na Madeira, as máximas oscilarão entre os 25 º graus e os 26 º graus.

Na Madeira a previsão é de "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul até ao fim da tarde. Possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas a partir do fim da tarde".

Já nos Açores, conte com céu geralmente pouco nublado e vento oeste (10/20 km/h) para o grupo ocidental; períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento fraco no grupo central; e períodos de céu muito nublado com abertas e vento moderado no grupo oriental.

As temperaturas mínimas em todo o país vão dos 15º graus (no Porto e Leiria) aos 23º graus (em Faro).