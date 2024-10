A cerimónia, presidida pelo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco, na presença do Chefe de Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, decorreu hoje à tarde na Casa da Balança, localizada nas Instalações Centrais de Marinha, em Lisboa.

No seu discurso de posse, o contra-almirante José Vizinha Mirones sublinhou que “a missão prioritária da Direção-Geral da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima é a de contribuir de forma muito relevante para garantir a segurança marítima”.

O novo diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima garantiu também que manterá “uma estrutura multifuncional que seja ainda mais próxima dos cidadãos, focada no futuro, atenta a um ambiente tecnológico em rápida mutação, assente numa lógica de estreita colaboração, abertura e entreajuda, em simbiose com a Marinha e em articulação funcional com outras entidades públicas”.

Durante o evento, o chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional procedeu à condecoração do Vice-almirante Carlos Ventura Soares com a medalha “Serviços Distintos”, grau Ouro, pelo trabalho desenvolvido ao longo quase um ano enquanto diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima.

“Somos um país pequeno, com recursos limitados e com um desafio gigantesco pelo meio. Conto com o apoio do Governo e com a Autoridade Marítima, nas suas duas vertentes, para nunca se esquecer de que é através do suporte da Marinha que pode ser mais eficaz e eficiente no mar, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o Almirante Gouveia e Melo durante a cerimónia.

Estiveram ainda presentes na cerimónia o diretor nacional da Polícia Judiciária, o diretor nacional da PSP, o diretor do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa e o diretor do Serviço de Informações de Segurança, entre outras entidades.