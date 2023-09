Um incêndio deflagrou hoje à tarde nos centenários pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, e está a ser combatido por 43 operacionais, informou o Comando Sub-Regional do Oeste, Caldas da Rainha, 25 de setembro de 2023. O fogo deflagrou às 16:41 “e está a afetar apenas um dos conjuntos dos Pavilhões do Parque”, disse à agência Lusa o comandante operacional de sala do Comando Sub-Regional do Oeste, Micael Pereira. CARLOS BARROSO/LUSA

Lusa