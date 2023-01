Na VII Convenção da Iniciativa Liberal, que decorre hoje e domingo no Centro de Congressos, em Lisboa, a deputada eleita pelo círculo do Porto Patrícia Gilvaz subiu ao púlpito para deixar o seu apoio a Rui Rocha – candidato à liderança apoiado pelo atual presidente, João Cotrim Figueiredo.

“O combate político é lá fora porque é lá fora que estão os nossos verdadeiros adversários. É lá fora que faremos a diferença na vida dos portugueses. E é por isso que apoio Rui Rocha”, afirmou.

A deputada disse admirar a “resiliência” do candidato e vincou que Rui Rocha “é o líder que a IL precisa” pela sua “generosidade” e “capacidade combativa”.

“Só o Rui tem capacidade de fazer vingar a visão de futuro que os portugueses precisam”, sublinhou, manifestando-se certa de que o deputado “terá as portas abertas” para quem quiser colaborar com a direção após as eleições. ´

Logo a seguir, o ex-candidato às eleições presidenciais de 2021 pela IL e apoiante da lista de Carla Castro, Tiago Mayan Gonçalves, deixou um agradecimento a Cotrim Figueiredo.

O liberal salientou que os membros de base “são o partido”.

“E, portanto, peço-vos que sejam o que qualquer liberal é. (…) Qualquer liberal é exigente e leal para com o partido. Sejam leais, sejam disponíveis e sejam exigentes”, apelou.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre hoje e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.