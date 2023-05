Aquela que seria uma iniciativa para aproximar as instituições políticas aos jovens, acabou por se tornar um momento embaraçoso para o partido dos liberais.

No dia 26 de abril, a Iniciativa Liberal convidou o youtuber Tiago Paiva para uma visita ao parlamento e quando este subiu ao púlpito para encenar um discurso perante a Assembleia (vazia) e onde defendia o Alojamento Local - por estar a investir na reabilitação de um imóvel que pretende que seja AL, mas “agora de repente está tudo parado”, disse no vídeo quando conversava com o antigo líder da IL, João Cotrim de Figueiredo - terminou o discurso sussurrando “Costa vai para o cara***”.

Antes, referiu-se a Joacine Katar Moreira como a “gaga” quando o deputado da IL, Bernardo Blanco, que lhe fazia a visita - e que confessou ser seu fã-, lhe mostrou a sala dos quadros da época colonial, lembrando que a ex-deputada queria que os mesmos fossem retirados, ao que Tiago Paiva defendeu “tratar-se de arte e como tal, deveriam manter-se ali”.

O vídeo, publicado no dia 30 de abril, no seu canal com mais de 140 mil seguidores, tornou-se viral esta semana e tem mais de 230 mil visualizações.

Nascido no Porto, em 1989, Tiago Paiva é ator e argumentista. Foi um dos criadores da série 4Play, que passou exclusivamente na RTP Play, e onde desempenha o papel de João.

A série criada por Jaime Monsanto, Luís Porto, Pedro Manana e Tiago Paiva, conta a história de quatro amigos que competem num jogo secreto sobre quem conquista mais raparigas. Tem muito sexo, droga e rock´n´roll à mistura, sempre com o Porto underground como pano de fundo.

O youtuber e autor do podcast Devaneios é também conhecido pelos seus vídeos de paródia, como “Piada ou Consequência” ou “O melhor pêssego”, série que leva Tiago a várias partes do país para “dar um troféu à pessoa com o melhor pêssego (rabo) do país” e, como se pode calcular, tem gerado controvérsia nas redes sociais.

No Instagram, onde tem 213 mil seguidores, publica fotos das paródias que vai fazendo.

Na quarta-feira, depois de toda a polémica gerada pelo insulto ao primeiro-ministro, Tiago Paiva publica na sua conta do Youtube um vídeo com o título “Peço desculpa a todos os portugueses”, onde não só reitera o insulto dirigido a Costa como, ao seu estilo, estende o insulto a todo o governo.