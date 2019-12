À espera da jovem estão dezenas de pessoas de todas as idades e um batalhão de jornalistas, muitos deles de órgãos de comunicação social espanhóis.

Muitos jovens vestem t-shirts brancas com a inscrição "Justiça Climática" e empunham cartazes. No meio, uma criança, de mão dada com a mãe, exibe orgulhosamente um cartaz com frases "I´m with her" (Estou com ela), acompanhada de um desenho do planeta Terra.

Destacam-se também na Doca de Santo Amaro duas faixas de pano brancas, com as frases "Low Cost today, High cost tomorrow" (Baixo custo hoje, alto custo amanhã), "Terra - Aterra, menos aviões mais imaginação".

Entre os que aguardam Greta Thunberg está o presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente, José Maria Cardoso, que espera poder deixar uma mensagem de reconhecimento à jovem ativista sueca pelo trabalho que tem feito "e pela luta que tem travado".

Em declarações à agência Lusa, José Maria Cardoso destacou, acima de tudo, "o símbolo que ela [Greta] é de mobilização de milhões de jovens pelo mundo fora que querem fazer ouvir a sua voz e que querem mostrar o seu lado reivindicativo".

"Sem dúvida é esta geração que mais vai sofrer com as alterações climáticas, caso não haja reversão da situação", afirmou o parlamentar, acrescentando: "Ela, como símbolo desta contestação, serve de exemplo para muitos jovens".

Também o líder do PAN, André Silva, quis marcar presença na receção à ativista sueca como forma de agradecimento por tudo o que tem feito em defesa do planeta.