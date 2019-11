A maior manifestação esperada durante a conferência está marcada para as 18:00 locais de dia 06 de dezembro, coincidindo com a greve climática marcada pelo movimento 'Fridays for Future'.

Enquanto Carolina Schmidt e Teresa Ribera falavam com os jornalistas num hotel de Madrid, um pequeno grupo de manifestantes estava à porta do local, protestanto por o governo espanhol se disponibilizar a acolher a cimeira depois de o Chile se escusar, considerando que o clima de contestação social não o permitia.

Segurando uma faixa em que se lia "Espanha acolhe um governo assassino", os manifestantes gritavam palavras de ordem como "Enquanto Carolina toma o pequeno-almoço, o seu Governo assassina".

Durante o encontro, Carolina Schmidt afirmou que o Presidente chileno, Sebastián Piñera, não virá a Madrid, declarando que está ocupado com a "urgência do trabalho no Chile", apesar de o país sul-americano manter a presidência do encontro.