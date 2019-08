“Uma vez aprovada a moção de censura, eu, como líder da oposição, pedirei o apoio do parlamento para um governo provisório com o objetivo de convocar eleições e conseguir a necessária extensão do artigo 50.º [que prevê a saída de um país da UE]” , explicou Corbyn, que se comprometeu ainda a fazer um novo referendo.

A carta publicada no Twitter na quarta-feira à noite foi enviada aos líderes da oposição parlamentar e a vários deputados conservadores que se opõem a um 'Brexit' sem acordo.

“Nessas eleições [antecipadas], o Partido Trabalhista compromete-se a uma consulta pública sobre os termos da saída da UE, incluindo a opção de permanecer” na União, acrescenta.

Na carta, Corbyn sustenta que o Governo de Johnson não tem mandato para um ‘Brexit’ sem acordo e que o referendo de 2016 não dá a nenhum governante mandato para uma saída sem acordo.

Boris Johnson, que sucedeu a Theresa May a 24 de julho, prometeu que o Reino Unido sairá da UE a 31 de outubro, com ou sem acordo.