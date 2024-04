“A Direção de Mísseis [da Coreia do Norte] realizou um teste de potência de uma ogiva muito grande concebida para o míssil de cruzeiro Hwasal-1 Ra-3”, informou a KCNA.

Pyongyang também testou o lançamento de “um novo tipo de míssil antiaéreo Pyoljji-1-2 no mar Ocidental”, também conhecido como mar Amarelo, na sexta-feira, acrescentou.

Estes dois testes fazem parte das “atividades regulares da direção e dos institutos científicos de defesa afiliados com vista ao rápido desenvolvimento da tecnologia”, afirmou a KCNA, sublinhando que os testes “não têm nada a ver com a situação atual”.

O novo modelo de míssil antiaéreo é o primeiro a ser denominado “Pyoljji”, que significa “meteoro” em coreano.

No início de abril, Pyongyang afirmou ter testado um novo míssil hipersónico de combustível sólido com alcance médio a longo. Na altura, os meios de comunicação social estatais difundiram um vídeo do lançamento, ao qual assistiu o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A Coreia do Norte continua a desenvolver programas de armamento, nomeadamente nuclear, apesar das sanções internacionais em vigor.

Desde o início do ano, o país definiu a Coreia do Sul como o “principal inimigo”, encerrou as agências dedicadas à reunificação e ao diálogo intercoreano e ameaçou entrar em guerra por qualquer violação do território norte-coreano.

Na sexta-feira, as Forças Armadas da Coreia do Sul afirmaram ter detetado vários mísseis de cruzeiro e mísseis antiaéreos lançados no mar Amarelo.

“O nosso exército está atento a sinais de atividades militares e provocações norte-coreanas, mantendo uma robusta postura de defesa combinada”, afirmou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, em comunicado.