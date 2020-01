Recentemente, a Coreia do Norte sugeriu que os Estados Unidos poderiam receber um “presente de Natal” se não se aproximarem das exigências, com o Pentágono a reforçar a vigilância aérea sobre a península coreana perante a possibilidade do exército norte-coreano lançar um míssil.

O diálogo sobre o desarmamento não progrediu desde a cimeira de fevereiro em Hanói, na qual Washington considerou insuficiente a oferta de Pyongyang em relação ao desmantelamento dos ativos nucleares, o que levou a uma recusa de suspensão das sanções económicas norte-americanas.

Kim Jong-un considera agora que nada justifica que o país continue vinculado a uma moratória auto-imposta para testes com bombas nucleares e projécteis intercontinentais e acusa os Estados Unidos de terem "exigências de gangster" e de manter uma "política hostil" ao continuar com exercícios militares em parceria com a Coreia do Sul.

O líder norte-coreano comprometeu-se a continuar com uma postura de dissuasão relativamente ao desenvolvimento do programa nuclear do seu país, mas adiantou que a "abrangência e profundidade" dessa dissuasão "vai ser coordenada" de acordo com a atitude dos EUA.

"O mundo vai conhecer uma nova arma estratégia da Coreia do Norte em breve", adiantou, sem detalhar que tipo de arma se trata.

No entanto, Kim referia-se, provavelmente, a um novo tipo de míssil balístico intercontinental (ICBM). Recentemente, o regime norte-coreano realizou dois testes que podem ser novos motores para o ICBM.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse estar "profundamente desapontado" com Kim Jong-un por renegar os seus compromissos com a desnuclearização.