"A resposta do Governo chinês ao surto de coronavírus foi inicialmente atrasada ao ocultar informações do público, subnotificar casos de infeção, subestimar a gravidade da infeção e desconsiderar a probabilidade de transmissão entre humanos", afirmou a HRW em comunicado.

A organização não-governamental (ONG) garantiu que "as autoridades detiveram as pessoas por 'boatos', censuraram as discussões 'online' da epidemia, restringiram as reportagens dos 'media' e falharam em garantir acesso adequado aos cuidados médicos a pessoas com sintomas de vírus e outras pessoas com necessidades médicas".

"O surto de coronavírus exige uma resposta rápida e abrangente que respeite os direitos humanos", defendeu um investigador chinês da Human Rights Watch, Yaqiu Wang, sublinhando que "as autoridades devem reconhecer que a censura apenas alimenta a desconfiança pública".

A ONG lembrou que "o primeiro paciente com sintomas iniciais foi identificado em Wuhan em 01 de dezembro de 2019", que "quase um mês depois, em 31 de dezembro, as autoridades de Wuhan anunciaram que havia 27 casos de um tipo desconhecido de pneumonia e alertaram a Organização Mundial de Saúde", tendo sido identificado "o novo vírus, 2019-nCov, uma semana depois". E que "a primeira morte foi anunciada em 11 de janeiro", sendo que "em 29 de janeiro de 2019, casos de nCov foram relatados em 15 países".

"Desde meados de dezembro, o Governo chinês tenta controlar o fluxo de informações sobre a epidemia. Há considerável desinformação nas redes sociais chinesas e as autoridades têm razões legítimas para combater informações falsas que podem causar pânico público. Mas, em vez de refutar informações falsas e disseminar factos confiáveis, em alguns casos as autoridades parecem mais preocupadas em silenciar as críticas", pode ler-se na mesma nota da HRW.