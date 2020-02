O grupo chinês Wanda Group, proprietário de mais de 300 centros comerciais em todo o país, renunciou a quase 4 mil milhões de yuan (523 milhões de euros) em rendas mensais para apoiar os comerciantes.

O turismo e redes de cinema estão a sofrer ainda mais, depois de as agências de viagens terem sido forçadas a suspender todos as viagens organizadas e os principais pontos turísticos do país encerrados.

As estreias de oito filmes, previstas para a semana do Ano Novo Chinês, o período de maior receita para o setor, foram também adiadas.

No ano passado, as cadeias de cinemas chinesas faturaram 5,9 mil milhões de yuan (772 milhões de euros), durante a semana do ano novo, representando 10% do total das receitas em 2019 , e as receitas do turismo fixaram-se em 513,9 mil milhões de yuan (67 mil milhões de euros), durante os sete dias de férias.

As receitas dos setores turismo, cinema, restaurantes e retalho representaram quase 7% do Produto Interno Bruto chinês, no primeiro trimestre de 2019.

Em comparação com 2003, quando o surto da pneumonia atípica paralisou a China, abatendo 2 pontos percentuais no crescimento trimestral do PIB, a proporção do consumo doméstico na economia chinesa é hoje muito maior, o que significa que a epidemia deverá ter um impacto superior, segundo Ren.

No melhor cenário, que supõe que a epidemia possa ser contida em abril, o crescimento do PIB da China deverá desacelerar para 5,4%, este ano, depois de ter crescido 6,1%, em 2019, estimou o economista. No pior cenário, supondo que a epidemia se prolonga, Ren estimou que o crescimento de 2020 poderá desacelerar para 5%.