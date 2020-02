Numa conferência de imprensa organizada na Direção-Geral de Saúde, em Lisboa, Graça Freitas indicou que os oito portugueses retidos num cruzeiro em Tóquio foram testados e deram negativo, desenlance semelhante ao dos 20 cidadãos repatriados de Wuhan e dos quatro casos suspeitos detetados em Portugal.

Trata-se de cinco tripulantes e três passageiros, cujas análises para a presença do 2019-nCov deram resultado negativo, adiantou Graça Freitas.

“Neste momento, todas as situações estão estáveis”, indicou a Diretora-Geral da Saúde, avançando que os "os seis contactos do cluster alemão estão em vigilância, mas também estão assintomáticos e estão bem”.

Ontem, a DGS anunciou que os quatro repatriados que se encontravam no Parque da Saúde de Lisboa foram transportados para junto dos outros cidadãos que já se encontravam no Hospital Pulido Valente e estabeleceu o prazo dos testes de despistagem do novo coronavírus para o fim do isolamento, no 10º ou 11º dia. As primeiras análises efetuadas deram resultados negativos.

Até agora houve quatro casos suspeitos em Portugal, sendo todos negativos.

Foram diagnosticados 41 novos casos de coronavírus entre os passageiros do navio de cruzeiro "Diamond Princess", colocado em quarentena perto do porto japonês de Yokohama, elevando para 61 o número de pessoas infetadas a bordo, informou esta sexta-feira o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato.

As autoridades sanitárias continuam a realizar exames médicos aos passageiros e tripulantes do "Diamond Princess", que transportava 3.700 pessoas. O navio está sob quarentena desde segunda-feira e por um período de duas semanas.

Graça Freitas clarificou hoje que não dispõe de informação das autoridades de saúde locais sobre as sete pessoas com passaporte português que estão a bordo de um cruzeiro em quarentena em Hong Kong.

Na quinta-feira, a diretora-geral da Saúde disse, respondendo a uma questão dos jornalistas sobre estes cidadãos, que os mesmos não estavam "em risco especial" e não tinham sintomas.

À Lusa, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha-Alves, referiu hoje que se trata de tripulantes do navio World Dream e que não têm problemas de saúde.

As autoridades de Macau (região administrativa especial chinesa) e de Portugal continuam, no entanto, sem saber a identidade dos sete cidadãos, desconhecendo se são residentes em Macau ou em Portugal.

O "World Dream", mantido em quarentena desde quarta-feira no porto de Hong Kong, transportava 3.600 pessoas, entre tripulantes e passageiros, que foram sujeitos a exames médicos após a confirmação de que três passageiros chineses, que haviam viajado anteriormente na embarcação, estavam infetados com o novo coronavírus.

Graça Freitas comentou ainda o caso de Li Wenliang, o médico chinês que detetou a doença numa fase precoce e que agora morreu fruto da mesma epidemia, dizendo não ter sido recebida "da China de que em que etapa é que ele se infetou". "

“Pode-se ter infetado antes suspeitar sequer que a epidemia existia, portanto não estaria protegido, pode se ter infetado mais ou menos na mesma altura em que deu a notícia” e “pode ter continuado a trabalhar e ter contraído a infeção depois”, disse a Diretora-Geral da Saúde.

Porém, apesar das críticas que se somam às autoridades chinesas por não terem levado a sério os avisos do médico, Graça Morais diz que estas têm sido "sido exemplares, não só no controlo do surto, como na disponibilização de informação para os países e para as organizações internacionais poderem analisar”, dando como exemplo o facto de estas terem "voluntariamente tomado a decisão de por 50 milhões de pessoas sob quarentena".