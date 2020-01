Em comunicado, a DGS diz que "relativamente ao surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019-nCoV), com início na China, a Direção-Geral da Saúde informa que está a ser avaliado o primeiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV), em Portugal".

O órgão de saúde indica tratar-se de um doente "regressado hoje da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias", mas que "já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações"

A DGS indica, no entanto, que a "situação clínica" do doente "está estável" e que se aguardam "os resultados das análises laboratoriais em curso, para atualização desta informação".

Os primeiros casos do vírus “2019 – nCoV” apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, no centro da China, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.