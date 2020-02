"Estou convencido que, na Madeira, poderemos ter algum caso [de infeção]. É evidente, porque somos uma terra de turismo, vêm cá muitos turistas anualmente", disse o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, durante a apresentação do plano de contingência, no Funchal.

O governante vincou que foi montado um sistema de vigilância "muito intenso e apurado" para detetar casos suspeitos, ao nível dos aeroportos, portos, marinas e também nos hotéis, que envolve o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Alfândega, a Direção Regional de Turismo e o Serviço de Informações e Segurança (SIS).

Por outro lado, as autoridades fizeram um levantamento do número de quartos com capacidade para acolher potenciais doentes em isolamento, bem como do número de ventiladores disponíveis nas unidades hospitalares do setor público e privado.

"Se tivermos um caso, se tivermos 10 casos, temos capacidade de resposta", sublinhou Pedro Ramos.

O Plano de Contingência para as Infeções Emergentes - novo coronavírus (2019-nCov) estabelece as normas e as orientações dos profissionais de saúde e bombeiros perante os casos suspeitos, que, a ocorrerem, serão encaminhados para o Hospital Central do Funchal por uma equipa especial de bombeiros.