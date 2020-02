Em causa estão 13 casos na Alemanha (dois importados, 11 adquiridos localmente), seis casos em França (cinco importados, um adquirido localmente), três casos em Itália (todos importados), um caso na Bélgica (importado), um caso na Finlândia (importado), um caso em Espanha (importado) e um caso na Suécia (importado).

Estes casos na UE foram detetados entre o dia 25 de janeiro e hoje.

A estes acrescem três casos no Reino Unido (três importados), país que entretanto deixou de pertencer à UE, mas ainda consta dos dados deste organismo de saúde europeu.

Ao todo, de acordo com Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, 31.503 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus em todo o mundo, tendo-se já registado 638 mortes.

O novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), localidade entretanto colocada sob quarentena.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.