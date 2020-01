Dezenas de pessoas reuniram-se hoje perto do prédio escolhido para acolher pacientes portadores do coronavírus e protestaram contra esta instalação. Algumas pessoas bloquearam as ruas e lançaram cocktails molotov contra o edifício.

"Estes atos destrutivos representam uma séria ameaça à segurança das pessoas", disse a polícia de Hong Kong em comunicado. Um fotógrafo da AFP viu grandes chamas a sair da entrada do prédio antes dos bombeiros intervirem.

As autoridades de Hong Kong decretaram a epidemia que começou no centro da China uma emergência pública e anunciaram ontem uma série de medidas. Até o momento, seis casos foram detectados no território autónomo.

Entre as medidas adotadas, a transformação de um prédio recentemente concluído, mas ainda vazio, no distrito de Fanling, em local de quarentena temporária. Contudo, depois da manifestação ter sido dispersada pela polícia, o Centro de Proteção à Saúde disse que os planos para transformar o prédio em centro de quarentena estavam suspensos.