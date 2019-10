O CHULC adianta em comunicado que “o coronel Vasco Lourenço aceitou o desafio de ser Provedor do Doente no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, tendo como missão “zelar pelos melhores interesse dos doentes, no sentido de os ajudar e servir”.

“A escolha e nomeação justificam-se por se entender que o percurso profissional e pessoal oferece garantias da integridade e autonomia essenciais ao desempenho da missão de defender e promover os direitos dos utentes”, sublinha o centro hospitalar.

A instituição adianta que é seu “desígnio essencial” prosseguir “o compromisso de fazer evoluir e garantir a qualidade dos serviços prestados nos seis polos que o constituem”, nomeadamente os hospitais São José, Curry Cabral, Dona Estefânia, Santa Marta, Santo António dos Capuchos e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa.

Para o "exercício 'pro bono' das funções”, o Provedor do Doente conta com todas as estruturas do CHULC, nomeadamente o Gabinete Jurídico e o Gabinete do Cidadão.

O militar Vasco Correia Lourenço foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade em 1983 e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em 1986 e preside atualmente à Associação 25 de Abril.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central afirma que “está particularmente honrado pela disponibilidade” revelada pelo coronel Vasco Lourenço.