A Autoridade Marítima Nacional revelou no final desta tarde de terça-feira que o corpo de uma mulher foi encontrado a flutuar na praia de Carcavelos

"Foi esta tarde encontrado o corpo de uma mulher a flutuar na praia de Carcavelos, que após as diligências preliminares, indica ser a mulher que se encontra desaparecida desde a passada sexta-feira, dia 3 de novembro, depois de alegadamente ter sido arrastada por uma onda, enquanto caminhava junto ao Cabo Raso, no concelho de Cascais", lê-se no comunicado, onde é referido também que "o corpo tinha sido retirado da água por populares que se encontravam na zona, tendo o óbito sido declarado pelo Delegado de Saúde".