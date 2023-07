Depois de recebido este alerta, a autoridade sublinha que através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram informados da presença de um corpo na zona de rebentação, da praia das Maças.

De seguida, "foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Colares".

Ao chegarem ao local, os polícias constataram que se tratava do corpo de uma mulher, que já tinha sido recolhido para terra por populares que se encontravam na zona.

"A vítima tinha consigo a chave de uma viatura que, com a ajuda da GNR, foi possível localizar a mesma nas proximidades da praia, acedendo à documentação da vítima", refere a autoridade.

Tratava-se de uma mulher de nacionalidade portuguesa com 54 anos, sendo que o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Colares para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia, após indicações do Ministério Público.

A autoridade sublinha ainda que foi ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítim e o Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.