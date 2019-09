O secretário-geral do PS manifestou-se hoje preocupado com as consequências que poderá ter a passagem do furacão Lorenzo pelos Açores e adiantou que tem estado em contacto com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.

"Fora da campanha o único tema que me preocupa - e que deve preocupar todos - é o risco do furacão Lorenzo que se aproxima dos Açores e que nos deve concentrar a atenção", declarou António Costa, durante uma ação de rua do PS em Cacilhas, concelho de Almada. O líder socialista referiu que, enquanto primeiro-ministro, já teve a oportunidade junto do presidente do Governo Regional dos Açores de "manifestar toda a disponibilidade da República e toda a solidariedade". Perante os jornalistas, o secretário-geral do PS declarou que, "fora da campanha, o tema do furacão Lourenzo "é mesmo o único tema que deve motivar a preocupação" dos políticos. "Neste momento, há um furacão que é muito ameaçador para os Açores e que já foi sinalizado com alerta vermelho. Portanto, é dever da República manifestar toda a solidariedade em relação aos Açores, como no passado já se manifestou relativamente à Madeira", disse. De acordo com António Costa, "felizmente, até ao momento, o Governo Regional dos Açores não sentiu necessidade de pedir mais apoio" ao Governo da República, "além daquele que foi disponibilizado pela Proteção Civil". "Hoje mesmo, Vasco Cordeiro está reunido com o Conselho Regional da Proteção Civil para avaliar outras eventuais necessidades", acrescentou.