O chefe do Governo lembrou que estes programas “têm agora de ser transpostos obrigatoriamente até final de 2020 para os Planos Diretores Municipais, de forma a serem vinculativos e a definirem no território de cada município qual é o mosaico florestal ideal”.

“Após os incêndios de 2017, aprovámos no parlamento uma série de alterações à lei, conhecidas como o pacote da reforma florestal”, notou André Silva, acrescentando que “um dos objetivos destas alterações visa a adaptação da floresta ao risco de incêndio, nomeadamente travando a expansão do eucalipto”.

O Observatório Técnico Independente, acrescentou o deputado do PAN, “alertou, na fase de revisão dos planos regionais e ordenamento florestal de 2019 que estes pouco ou nada alteravam a composição da floresta, em comparação com os de 2006, ao contrário do que se pretende para a estratégia nacional florestal, mantendo as áreas de eucalipto e, pior, privilegiando na maioria do território”.

“Qual foi a consequência do alerta do observatório técnico independente? Nenhuma, não foram ouvidos, continuamos a desperdiçar oportunidades para reformar a floresta, contrariando, aliás, o espírito que nos uniu no verão de há dois anos”, criticou André Silva.

O deputado do PAN aproveitou ainda para questionar o primeiro-ministro sobre a diretiva europeia “em matéria de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e pornografia infantil”, querendo saber “para quando a transposição integral” deste documento.

Em resposta, António Costa referiu que “é do conhecimento do Governo que há um grupo parlamentar que pretende, muito brevemente, apresentar um projeto diploma de transposição dessa diretiva”.

“Portanto, entendemos que não seria correto concorrer com uma iniciativa parlamentar sobre a mesma matéria”, adiantou.