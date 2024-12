O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou hoje "inaceitável" um ataque com mísseis russos em Kiev, capital da Ucrânia, que danificou o edifício que alberga a embaixada de Portugal, expressando solidariedade com os funcionários diplomáticos.

“Os civis continuam a ser atacados em Kiev. Desta vez, várias missões diplomáticas, incluindo a embaixada de um Estado-membro da União Europeia, Portugal, foram vítimas dos ataques russos. Isto é inaceitável”, escreveu António Costa na rede social X. O ex-primeiro-ministro português expressou “solidariedade com todos os afetados” pelos ataques, “incluindo os funcionários diplomáticos”. O Governo português condenou hoje os ataques russos desta madrugada em Kiev. O executivo condenou de maneira “veemente os ataques desta madrugada”, que “causaram danos materiais em diversas missões diplomáticas, incluindo a chancelaria da embaixada de Portugal”, dá conta um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Palácio das Necessidades acrescentou que um representante da Federação Russa “foi já chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que seja apresentado um protesto formal junto” de Moscovo.