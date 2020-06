"Temos que respeitar que tudo tem um fim de ciclo na vida", disse o primeiro-ministro António Costa após João Leão e a sua nova equipa ter sido empossada pelo Presidente da República, oficializando assim a saída de Mário Centeno do governo, ministro das Finanças desde que o governo socialista assumiu funções em outubro de 2015.

Na intervenção, Costa salientou que o mais importante é que a saída de Centeno "não marca nenhuma rutura ou nenhuma reversão da política seguida". "Pelo contrário, é um gesto de continuidade e tenho a certeza que o país vai continuar a contar com o dr. Mário Centeno", sublinhou.

Questionado de que forma é que o antigo líder das Finanças ia servir o país, se à frente do Banco de Portugal, por exemplo, o primeiro-ministro assumiu que tal "é uma hipótese".

"Que o professor Mário Centeno tem todas as condições do ponto de vista pessoal, profissional para exercer as competências de governador do Banco de Portugal, até o atual governador do Banco de Portugal já o reconheceu e ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. Como tenho dito, é um assunto sobre o qual vou falar com o novo ministro das Finanças", frisou.