A tapeçaria, que “celebra a importância e riqueza dos recifes de coral, um ecossistema com a maior biodiversidade do mundo”, vai integrar a exposição permanente no edifício-sede das Nações Unidas e, com a doação, o Governo “pretende valorizar a participação ativa” do país na organização e o seu “papel cimeiro” na agenda dos oceanos, informou o gabinete de António Costa.

Ao mesmo tempo, Portugal reconhece “o papel de António Guterres no combate às alterações climáticas e na defesa intransigente de uma agenda pela sustentabilidade e pela ação oceânica”, no ano em que se celebra o 30.º aniversário da Convenção do Direito do Mar da Organização das Nações Unidas (ONU).

O gabinete do primeiro-ministro destaca, na nota, que Portugal “tem desenvolvido uma ação significativa no plano internacional em torno da necessidade de proteger os oceanos e adotar uma economia azul mais sustentável”.

A chegada de António Costa à sede da ONU está prevista para as 12:30 locais (16:30 em Lisboa), seguindo-se o almoço com o secretário-geral da ONU e a cerimónia de doação da tapeçaria, a partir das 14:30.