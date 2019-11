Estes três notas de saudação foram transmitidas por António Costa em mensagens divulgadas na sua conta oficial da rede social "Twiiter", momentos depois de o Parlamento Europeu ter aprovado o colégio da nova Comissão Europeia presidida por Ursula Von der Leyen, que iniciará assim funções no próximo domingo, 01 de dezembro.

"Meu caro Jean-Claude Juncker, presidente cessante da Comissão Europeia, um sentido agradecimento pelo trabalho que desenvolvemos em conjunto em prol de uma União Europeia unida, solidária e determinada na resposta às expectativas dos nossos cidadãos. Felicidades para os desafios futuros", escreveu o líder do executivo português.

Na segunda-feira, antes de um jantar de trabalho com a nova presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula Von der Leyen, António Costa destacou o papel do antigo primeiro-ministro luxemburguês ao longo dos últimos cinco anos, especialmente em relação a Portugal.

António Costa afirmou que teve com Jean-Claude Juncker uma relação "muito especial", difícil de replicar.

"É evidente que as relações pessoais são pessoais e intransmissíveis, e a relação que tenho tido a oportunidade de ter com o presidente [cessante] Juncker foi muito especial, porventura também muito fruto das circunstâncias que, felizmente, não se repetem", disse, referindo-se ao processo de sanções por défice excessivo que pairou sobre Portugal em 2015, pouco após a saída do programa de assistência financeira externa, mas que acabou por não se concretizar.