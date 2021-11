Numa entrevista em São Bento, o primeiro-ministro confessou que só no final percebeu que o Orçamento do Estado iria ser chumbado no final.

"Fizemos tudo, tudo o que estava ao nosso alcance para garantir ao país o orçamento de que precisava e estivemos a negociar até ao último minuto", afirmou.

Questionado sobre se imediatamente antes da votação sabia que o Orçamento ia ser chumbado, António Costa afirmou que "tinha uma réstia de esperança que houvesse, no último minuto, alguém que percebesse que o país precisava mesmo de um Orçamento, de estabilidade e que não se podia desperdiçar a oportunidade extraordinária de sair da pandemia, mas também de se recuperar tudo aquilo que se perdeu ao longo dos últimos dois anos".

Questionado se, quando da provação do PRR, teria realmente ficado com a ideia de que haveria "muitos interessados em deitar abaixo o Governo", o primeiro-ministro justificou que "ao longo destes seis anos conseguimos construir uma solução que foi nova, que garantiu seis anos de estabilidade e que foi a solução pluripartidária mais estável que tivemos até agora. Conseguimos virar a página da austeridade, vencer a batalha contra as sanções da União Europeia, conseguimos ter o primeiro excedente orçamental".

"Agora, cabe aos portugueses escolher", afirmou, referindo-se às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Sobre o que faltou para a aprovação e as negociações concretas, reafirma que “o Governo fez tudo para ir ao encontro das preocupações dos parceiros”, elencando os vários pontos no que cedeu.

"Houve dois pontos que bloquearam a solução”, salientou o primeiro-ministro, referindo que um tem que ver com a sustentabilidade da Segurança Social e outra com a questão do salário mínimo.

"Vivemos num país de salários muito baixos e em que temos de ter a ambição de subir significativamente os salários, não só o mínimo mas todos os outros. O salário mínimo, desde 2016 até agora, já subiu 39%. A proposta que temos para o próximo ano é do maior aumento de sempre do salário mínimo, estes 40 euros. Aquilo que nos era proposto pelo PCP, para chegar aos 800, era subir só no próximo ano mais do que subimos nos quatro anos da legislatura anterior", enquadrou.

António Costa referiu ainda que seria "muito fácil dizer sim", mas questiona se tal medida seria responsável, justificando que as empresas do turismo e do comércio teriam de acompanhar este aumento depois da crise económica gerada pela pandemia, numa altura de tantas incertezas.

Costa defendeu ainda a necessidade de haver uma discussão geral sobre a "valorização dos salários, em particular dos jovens", por não considerar "aceitável os vencimentos que têm", mas alerta que é necessário ainda verificar se haverá tampouco "acordo para os 705 euros".

"Não se está a falar de verbas de OE, mas sim da capacidade de sustentação das empresas. Eu não tenho mandato para isso", justifica, questionando se é "realista" adotar esta medida.

Defendendo que não poderá comprometer o futuro da Segurança Social, Costa destacou que as “reservas da Segurança Social, que servirão para sustentar os anos de défice, aumentaram em 22 anos, foi essa força que permitiu responder como respondemos a esta crise e a eventuais crises”, dando como exemplo o pagamento do lay-off durante a pandemia e acrescentando que “se enfraquecermos a Segurança Social hoje perdemos capacidade de resposta a crises que possam surgir".

"Fomos ao limite dos limites. Em consciência, uma pessoa, para se manter no poder, não pode ceder a qualquer coisa", argumentou.

Interrogado sobre se houve uma intenção prévia por parte de BE e PCP para o chumbo do OE2022, o primeiro-ministro escusou-se a responder e disse que não ia "abrir feridas que importa sarar", reiterando que "Portugal tem de superar esta crise".

“Tenho-os ouvido e não vou responder. O país não quer mais polémicas, não quer tricas políticas, quer que nos concentremos a cumprir o nosso dever que é encontrar soluções", acrescenta.

"O que eu sinto, o que o país sente é que os políticos não tiveram respeito pelo sacrifício que as pessoas fizeram”.

Costa admite, porém, que “se tivesse havido vontade, o Orçamento não tinha chumbado”.

Questionado sobre a possibilidade de haver um segundo orçamento, António Costa relembrou que o Presidente da República avisou, desde logo, que se não houvesse Orçamento dissolveria a Assembleia da República e que, por isso, "ninguém votou ao engano" e "ninguém pode dizer que foi enganado pelo Presidente da República". Além disso, reitera, houve uma "rejeição de fundo" e Marcelo entendia "que a base política em que este Governo assentava tinha desaparecido".

Sobre a possibilidade de governar em duodécimos, Costa afirmou que "governar em duodécimos tem imensas limitações", mas que "quando se é primeiro-ministro está-se obrigado a estar disponível, quaisquer que sejam as circunstâncias - boas ou más".