"Por determinação do Papa Francisco, foram atribuídas diferentes honras honoríficas a entidades do poder central e local, assim como a diversas autoridades do Estado e responsáveis pelas forças militares, de Segurança, de Saúde e da Proteção Civil", é referido num comunicado da Fundação JMJ Lisboa 2023 citado pela Ecclesia.

"O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-Ministro, António Costa, são duas das personalidades distinguidas, num conjunto que engloba ainda seis membros do governo e atuais e antigos autarcas de todos os concelhos que receberam a visita do Papa Francisco durante a JMJ Lisboa 2023", é explicado.

As condecorações foram enviadas ao cuidado de D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, e já começaram a ser entregues. No seu Instagram, o cardeal tem publicado fotografias com vários dos condecorados.

"Gratidão e Bênçãos para às Forças Armadas e de Segurança de Portugal. Entrega da condecoração do Papa Francisco ao Chefe do Estado Maior General das Forças [​​​General José Nunes da Fonseca] pelo apoio à JMJ Lisboa 2023 como gratidão a todas as mulheres e homens que servem Portugal e os portugueses nas Forças Armadas. Obrigado", escreveu D. Américo na primeira publicação, datada de 8 de novembro.

Numa outra, o bispo de Setúbal mostra imagens da entrega da condecoração ao Conselho geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, entregue à presidente, Luísa Salgueiro, "como gratidão e homenagem a todos autarcas de Portugal pelo apoio à JMJ".

A condecoração foi também entregue a Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, "que tutelou no Governo de Portugal o acompanhamento e apoio" do evento. "Homenagem às mulheres e homens que servem Portugal e os portugueses nas mais diversas áreas da governação", escreveu D. Américo.

José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, por sua vez, foi condecorado "como homenagem e gratidão às mulheres e homens que servem Portugal e os portugueses as nas diversas instituições de seguranças, emergências e proteção civil, pelo empenho e apoio à JMJ".

No dia de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, "recebe da parte do Cardeal D. Américo Aguiar a entrega da ordem honorífica do Estado do Vaticano de Cavaleiro da Ordem de São Silvestre como forma de agradecimento e reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido na organização da Jornada Mundial da Juventude", informou a Câmara Municipal de Lisboa.

O SAPO24 contactou a Fundação JMJ Lisboa 2023 para obter a lista completa dos condecorados e respetivas condecorações e não obteve resposta até à publicação deste artigo.