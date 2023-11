"A dignidade da função de primeiro-ministro e a confiança que os portugueses têm de ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém, que é o primeiro-ministro, estar sob suspeição da sua integridade, boa conduta ou ser objeto de um processo-crime”, declarou António Costa, que cumpriria no próximo dia 26 de novembro oito anos como chefe do Governo.

Considerado um hábil negociador político, António Costa tomou posse em 26 de novembro de 2015 na sequência das eleições legislativas desse ano, que o PS perdeu, mas conseguiu formar um Governo minoritário apoiado pela maioria de esquerda no parlamento, uma solução inédita que ficou apelidada de geringonça.

Hoje, após o Ministério Público revelar que o chefe do executivo é alvo de investigação do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio, António Costa fez uma declaração ao país, já depois de ter sido recebido duas vezes pelo Presidente da República, para apresentar a sua demissão e deixar claro que não se recandidatará ao cargo de primeiro-ministro.

“É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou”, afirmou Costa, que liderou três governos do PS, o atual com maioria absoluta e marcado por várias polémicas.

Depois de quatro anos de geringonça, Costa levou o PS a uma vitória nas eleições legislativas de outubro de 2019, mas sem maioria absoluta e não se tendo reeditado o acordo para apoio parlamentar à esquerda, o segundo executivo de António Costa acabou por cair na sequência do ‘chumbo’ do Orçamento do Estado para 2022.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu dissolver a Assembleia da República e marcou eleições legislativas antecipadas que se realizaram em janeiro de 2022.

O resultado deste escrutínio foi uma maioria absoluta do PS que poucos esperavam, mas este último Governo liderado por Costa ficou marcado por muitas demissões, polémicas e casos, mas também por uma nova fase na relação entre os palácios.

Um dos temas que mais abalou o executivo do PS foi a TAP, cuja comissão de inquérito e os seus desenvolvimentos levaram mesmo a um conflito institucional entre Costa e Marcelo devido ao facto do primeiro-ministro não ter aceitado a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, uma leitura com a qual o Presidente da República discordou.

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa entre julho de 2007 e abril de 2015, António Costa deu o primeiro passo para chegar à liderança do PS ao vencer o seu antecessor, António José Seguro, em eleições primárias - as primeiras abertas a simpatizantes - realizadas em setembro de 2014, sendo então designado candidato socialista a primeiro-ministro.

Eleito secretário-geral do PS sem oposição em diretas a 22 de novembro de 2014, a decisão de entrar nesta corrida pela liderança socialista surgiu após as eleições europeias desse ano, argumentando que "à derrota histórica da coligação PSD/CDS não correspondeu uma vitória do PS com idêntica dimensão" e ficando célebre a frase de que foi "uma vitória por poucochinho".

No seu primeiro ano de liderança do PS deparou-se com fatores adversos como os sucessivos episódios relativos à prisão do ex-primeiro-ministro José Sócrates, a que Costa respondeu defendendo uma rigorosa separação entre justiça e política.

Antes, tinha recusado suceder a José Sócrates em junho de 2011, depois da derrota dos socialistas nas eleições legislativas de junho desse ano, mas esteve à beira de se candidatar à liderança do seu partido no início de 2013, acabando por recuar.

Filho da jornalista Maria Antónia Palla e do escritor e técnico de publicidade Orlando Costa, goês e militante do PCP, António Luís Santos da Costa nasceu em Lisboa, a 17 de julho de 1961.

Aos dez anos, com o pseudónimo "Babuch" (menino, em dialeto concani, de Goa), já escrevia críticas de televisão para Século Ilustrado e conta que decidiu ser socialista aos 12 anos. Foi também com essa idade que a personagem de policiais Perry Mason o "convenceu" a tornar-se advogado.

Aos 14 anos inscreveu-se na Juventude Socialista (JS), estrutura em que iniciou uma atividade política sempre acompanhada de perto pelo atual alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), António Guterres, ganhando especial notoriedade no movimento académico e ao dinamizar a Convenção da Esquerda Democrática em 1985.

Licenciado em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa e com uma pós-graduação em Estudos Europeus pela Universidade Católica, o político com quem Mário Soares disse mais se identificar "enquanto jovem" esteve a partir de meados da década de 80 ligado ao sampaísmo, do qual se distanciou apenas nos governos de Guterres.

António Costa estagiou no escritório de advogados de Jorge Sampaio, chegou à direção nacional do PS em 1986 pela sua mão, integrando uma equipa chefiada por Vítor Constâncio, apoiou sempre Sampaio para a liderança do partido, e foi o seu diretor de campanha nas presidenciais de 1996.

Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Justiça nos dois governos liderados por Guterres, Costa continuou a ser um dos principais rostos dos socialistas a partir de 2002, ficando à frente da bancada socialista no parlamento, durante a liderança de Ferro Rodrigues.

Em 2004 candidatou-se ao Parlamento Europeu em segundo lugar da lista do PS, numa eleição em que os socialistas conseguiram maioria absoluta em mandatos, mas em que o cabeça de lista, o antigo ministro das Finanças Sousa Franco, faleceu em plena campanha, após incidentes entre socialistas na lota de Matosinhos.

Com José Sócrates como líder do primeiro Governo socialista de maioria absoluta, Costa foi o "número dois" desse executivo, desempenhando as funções de ministro de Estado e da Administração Interna.

Benfiquista, agnóstico, casado e com dois filhos, António Costa é definido como um político seguro de si, irrequieto, persistente e temperamental.

Dá murros na mesa e eleva a voz nas discussões mais acesas e é elogiado pela habilidade política e capacidade de negociação, enquanto outros lhe chamam "manobrador e maquiavélico" e chegam a compará-lo ao russo Rasputine, pelo prazer que lhe dão os jogos de bastidores.