O secretário-geral do PS, António Costa, discutiu hoje com o líder do Labour, Jeremy Corbyn, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e as suas consequências para a estabilidade do continente europeu.

Fonte da direção do PS disse à agência Lusa que este foi um dos cinco encontros bilaterais que o primeiro-ministro português teve esta tarde à margem do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), que decorre até sábado em Lisboa.

António Costa, em sucessivas intervenções públicas, tem defendido uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia e apoia claramente o acordo já alcançado pela primeira-ministra, Theresa May, o qual tem a oposição do líder dos trabalhistas britânicos.

Por outro lado, no plano diplomático, o líder do executivo português tem colocado como prioridade manter as relações seculares luso-britânicas, após a saída do Reino Unido da União Europeia.

Na primeiro reunião bilateral, o secretário-geral do PS esteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, encontro em que o tema central foi a agenda do próximo Conselho Europeu, durante o qual António Costa já disse esperar avanços, sobretudo em matéria orçamental para a reforma da zona euro.

Durante a tarde, o primeiro-ministro recebeu o presidente do Comité das Regiões da União Europeia, o belga Karl-Heinz Lambertz, o secretário-geral dos socialistas da Bélgica, Elio di Rupo, e a líder dos sociais-democratas da Dinamarca, Mette Frederiksen.