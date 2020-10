"Assinala-se hoje o 50.º aniversário da CGTP-IN. Com a atual pandemia é fundamental a participação de todos na construção de respostas que defendam os postos de trabalho e os trabalhadores, protegendo o rendimento das famílias e a dignidade do trabalho", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

Costa considera que "a história do movimento sindical e do diálogo social em Portugal confundem-se com a história da CGTP-IN".

"Por isso, sugeri ao Senhor Presidente da República que promova a condecoração da CGTP pelos serviços prestados ao país", justificou o líder do executivo.