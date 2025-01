O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que recebeu com profunda consternação e choque a notícia da morte do antigo ministro social-democrata Couto dos Santos, considerando-o um amigo que foi bem sucedido enquanto governante e deputado do PSD.

António Couto dos Santos, antigo ministro social-democrata, foi encontrado morto num lago de um campo de golfe na Senhora da Hora, em Matosinhos, revelaram à Lusa fontes dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e do PSD. “Foi com profunda consternação e choque que recebi a notícia da morte de Couto dos Santos. Para além de ser um amigo, foi governante e deputado em fases desafiantes e bem sucedidas da nossa vida democrática”, escreveu Luís Montenegro na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter). Na mesma mensagem, o líder do executivo enalteceu a “frontalidade, humanismo e competência” de António Couto dos Santos. “Deixo à família as mais sentidas condolências”, acrescentou Luís Montenegro.