O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, disse hoje à Lusa que os 14 utentes infetados que na terça-feira apresentaram queixas foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém (HDS), tendo hoje sido transferidos os 36 utentes não infetados para instalações da Estação Zootécnica Nacional (EZN), no Vale de Santarém.

Os 10 utentes que testaram positivo mas estão assintomáticos permanecem no piso térreo da Casa de Repouso e Lazer Fonte Serrã, um edifício de três pisos que será desinfetado por militares da GNR, disse o autarca.

Ricardo Gonçalves confirmou que a médica que dá consultas no lar e que poderá estar na origem do surto trabalha igualmente no Hospital Distrital de Santarém.

A presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, confirmou terça-feira este caso à Lusa, adiantando que o resultado do teste à covid-19 foi conhecido no domingo e que foram colocados em quarentena outros nove clínicos que contactaram com a médica infetada.