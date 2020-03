A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje em alta o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Segundo o relatório da situação, registam-se agora 2.995 casos. O número de óbitos foi igualmente revisto em alta, passando dos 33 para os 43.

A região Norte continua a ser aquela que regista mais casos, com 1.517 infeções e 20 óbitos confirmados e três recuperações, seguindo-se a de Lisboa e Vale do Tejo, com 992 infeções e 12 óbitos e onze recurpeações. A região Centro tem 365 infeções e dez óbitos e oito recuperações; o Algarve tem 62 infeções e um óbito; o Alentejo tem doze casos e continua sem óbitos.

Segundo o boletim, nas regiões autónomas, os Açores e a Madeira tem 33 casos confirmados.

A DGS regista ainda a registar 14 casos de infeção em pessoas com residência no estrangeiro.

Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados hoje às 11:00.

Segundo o novo balanço divulgado às 11:00, o novo coronavírus matou 19.246 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro.

Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia.

A Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem 6.820 mortes em 69.176 casos. 8.326 pessoas são consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direto com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.

[Notícia atualizada às 17:00 — Atualização com os novos dados da Direção-Geral da Saúde, assim como com o comunicado da Autoridade de Saúde Regional dos Açores ]