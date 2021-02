Portugal já recebeu 694.900 doses de vacinas contra a covid-19, anunciou esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa para fazer o balanço do Plano de Vacinação.

Detalhando um pouco os números, a governante salientou que, até às 13h00 de hoje, foram realizadas em Portugal mais de 533.070 mil inoculações. Desse número, 333 mil correspondiam a primeiras doses e 200 mil a segundas doses.

Estas vacinas, explicou, abrangem residentes e profissionais em estabelecimentos residenciais para idosos, profissionais de saúde, pessoas com mais de 80 anos ou entre 50 e 79 anos e uma das comorbilidades identificadas e profissionais de serviços essenciais.

Já foram vacinados alguns titulares de órgãos de soberania. Neste âmbito, uma das informações reveladas pela governante foi a de que a própria já foi vacinada com a primeira dose. "Eu própria fui vacina hoje ao final da manhã", informou a ministra da Saúde.

Recorde-se que há poucas horas tinha sido noticiado que o primeiro-ministro, António Costa, também tinha sido vacinado com a primeira dose.

Outras informações:

Mais 145 mil doses vão ser administradas nesta semana de modo a "completar ciclos de vacinação";

Os números iniciais davam conta de que Portugal receberia 4,4 milhões de doses de vacinas no 1.º trimestre, mas o novo plano de vacinação, atualizado semanalmente com informação revelada pelas farmacêuticas, traça um número mais reduzido: 2,5 milhões de doses de vacinas;

Esta segunda-feira chegaram mais 104.130 doses da Pfizer e, de acordo com a ministra, está prevista para sexta-feira uma entrega da AstraZeneca de 93.600 doses;

A cobertura vacinal de Portugal é de 2,02% na população residente no continente. Ou seja, 5,42 doses de vacinas por 100 pessoas residentes;

A governante reiterou que "não há motivo nenhum neste momento" para considerar que o país não vai cumprir a meta de vacinar 70% da população contra a covid-19 até ao final do verão.

Simulador destinado a pessoas com mais de 50 anos

Luís Goes Pinheiro, presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), também esteve presente na conferência de imprensa e explicou que "surgirão um conjunto de recomendações de comportamentos que devem adotar se considerarem que reúnem condições para constarem desta lista".

Questionado sobre as falhas que tem sido reportadas no simulador destinado a pessoas com mais de 50 anos com comorbilidades e a idosos com mais de 80, os grupos abrangidos pela primeira fase de vacinação, respondeu que os dados de quem tem um Cartão de Cidadão transitam diretamente para os sistemas da saúde.

"Há uma identidade total entre a informação que temos nas nossas bases de dados e na informação que consta no documento de identificação", disse, frisando, contudo, que há situações que originaram problemas na hora de passar a documentação para a plataforma.

"Quando as pessoas não têm Cartão de Cidadão — e sabemos que isto acontece muito neste universo porque são pessoas com mais idade e que têm Bilhete de Identidade vitalício — houve um momento das suas vidas que se inscreveram no Serviço Nacional de Saúde e alguém apontou o número num papel antes de existirem os sistemas de informação. Podem ter existido lapsos e que não permitem uma identificação absoluta", completou, salientando que é o caso dos nomes com "de", "dos", etc.

Todavia, Goes Pinheiro garantiu igualmente que as "pessoas com mais de 80 anos que estejam inscritas no SNS fazem garantidamente parte das listas".

"Nível elevado de realização de testes" é para manter

O dia com o número máximo de testes realizado foi a 22 de janeiro — nesse dia terão sido realizados praticamente 77 mil testes. No entanto, nos últimos tempos, tem-se verificado "um número menor", segundo revelou a ministra da Saúde.

"Foram por isso pedidas orientações técnicas para alargar os testes. Agora, não só os contactos de alto risco mas todos os contactos de um caso, independentemente do grau de risco determinado, devem ser sujeitos a teste", acrescentou.

No mês de fevereiro, nos primeiros quinze dias, a média diária tem sido de 39 mil testes ("sendo que esta média só foi superada em janeiro mesmo com meses em que se verificou uma elevada incidência como foram dezembro e novembro"). E, no domingo, dia 14, foram realizados mais de 30.200 testes.

Ajuda internacional e o caminho lento nas enfermarias

Relativamente à ajuda internacional no combate à covid-19, com reforço do SNS, Marta Temido salientou que dois países membros da União Europeia, a França e o Luxemburgo, estão a colaborar com Portugal com o envio de duas equipas de profissionais de Saúde.

"Uma que vai ficar no Hospital Garcia de Orta e outra no Hospital de Espírito Santo em Évora a apoiar aquilo que são as respostas que estas duas unidades dão", explicou a governante.

"Neste momento há, como sabem, outros Estados-membros [da União Europeia] que se disponibilizaram o país. Consideramos que estes apoios são importantes até para testar eventuais articulações que seja necessárias num futuro que não sabe exatamente como vai evoluir", completou, terminando que a situação serve para "testar mecanismos de colaboração que são sempre úteis".

Marta Temido salientou, porém, que "mesmo com vacinação o caminho que temos para percorrer é muito longo e as pessoas que foram vacinadas devem manter as medidas de precaução sociais".

Outra situação abordada pela ministra teve que ver com o futuro das enfermarias. "Há hospitais que já estão a reconverter enfermarias covid em enfermarias não-covid", frisou, reiterando, no entanto, que o caminho para o futuro neste âmbito é ainda um "caminho lento".