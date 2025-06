António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, fez o balanço desde último ano, elogiando o trabalho feito pelo governo e pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

"Faz agora um ano que mudou a política de imigração em Portugal. Mudou de forma drástica e firme como de bom senso e moderada. Temos hoje, desde há um ano, uma política moderada e humanista. Ao longo desde ano o país percebeu bem a herança pesada que tinha sido deixada pelo governo que nos precedeu. Uma política de portas escancaradas, com manifestação de interesse com regime único e descontrolado de entradas, com destruição de capacidade do Estado responder, seja na sua função de documentação, seja de controlo de fronteiras, fiscalização e apoio à integração de quem chegava", começou por dizer, apresentando depois números do último ano.

"Aquilo que a AIMA fizeram foi extraordinário. Claro que temos filas ainda em alguns momentos, pessoas que não compreendem, temos ainda alguns milhares de processos para tratar, mas termos chegado ao final deste período e atender 400 mil pessoas presencialmente, notificar mais de 500 mil, dar cartões aos que cumprem regras, que são cerca de 150 mil, e mais alguns receberão, esta aceleração da capacidade do Estado responder é extraordinário. Quem cumpre as regras tem direito a ser bem tratado, quem não cumpre as regras tem que ter as consequências, com processos rejeitados", disse António Leitão Amaro, referindo que o plano teve como resultado “uma redução das entradas para residência em 60%”.

De acordo com o Governo, este balanço positivo deve-se à cooperação, as associações, as ordens profissionais e os municípios, tendo sido criados 25 centros de atendimento em todo o território, num total de quase 1500 colaboradores. O Executivo diz mesmo que atualmente a AIMA consegue atender sete vez mais do que em 2024, tendo passado de 860 atendimentos diários para mais de 6000.

O Governo revelou ainda outros números desta operação, nomeadamente financeiros, salientando que a mesma custou 25 milhões de euros, mas terá tido uma receita de mais de 82 milhões.