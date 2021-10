Segundo os dados apresentados pela DGS, 8.957.792 pessoas (87%) estão vacinas com pelo menos uma dose da vacina, enquanto 8.729.560 (84%) têm a vacinação completa.

Por grupos etários, o relatório da DGS indica ainda que cerca de 510.071 jovens entre os 12 e os 17 anos (82%) já completaram a sua vacinação e 548.049 (88%) já tomaram pelo menos uma dose da vacina.

Já no grupo entre os 18 e 24 anos, 669.188 pessoas (86%) já têm a vacinação completa e 709.346 (91%) já foram vacinadas com a primeira dose.

Entre os 25 e os 49 anos, 3.157.272 (95%) já tomaram pelo menos uma dose da vacina e 3.056.947 (92%) já tem as duas doses.

O relatório da vacinação refere ainda que 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.

Por regiões, o Norte lidera as vacinações, com 87% das pessoas com as duas doses, seguido pelas zonas Centro e Alentejo, ambas com 86%. Lisboa e Vale do Tejo e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira apresentam 82% das pessoas totalmente inoculadas e no Algarve a percentagem chega apenas aos 78%.

Portugal já recebeu 20.258. 230 vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas 16.192.39 doses.