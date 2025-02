Fábio Vieira adiantou, aos 67 minutos, os ‘dragões’, que só ganharam um dos últimos sete jogos na prova, mas, aos 86, o suplente Umaro Embaló restabeleceu a igualdade.

O ‘onze’ de Martín Anselmi é terceiro, com os mesmos 47 pontos do Sporting de Braga, quarto, e a seis de Sporting (2-2 fora com o AVS) e Benfica (3-0 ao Boavista), enquanto o Vitória, que só ganhou um dos últimos 11 jogos, é oitavo, com 32.