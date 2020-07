Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, "até ao final do dia de hoje, a Direção-Geral da Saúde (DGS) irá proceder à atualização dos boletins covid-19" no que toca aos dados que têm estado em falta desde o dia 30 de junho.

"Faz hoje oito dias que os dados referentes ao relatório de situação diário da Direção-Geral da Saúde tiveram como fonte os dados agregados dos ACES respetivos. Essa nota tem estado a constar nos relatórios diários de situação de então para cá, uma situação que vai ser corrigida nas próximas horas", disse a ministra.

Em causa estão cerca de 200 casos — 207, segundo os dados da ministra — que continuam ainda por incluir no total na Região de Lisboa e Vale do Tejo, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.

"O objetivo é regularizar a situação de ausência de notificação laboratorial, que foi detetada relativamente ao dia 2 de julho e reportada no boletim de dia 3", anunciou a ministra, acrescentando que se verificou na passada sexta-feira, dia 3, que "a data mais antiga de resultado dos testes remontava a 29 de julho, pelo que se procederá à atualização de todos os boletins publicados desde o dia 30 de julho, inclusive".

A ministra prometeu ainda que serão atualizados os dados relativos a casos de infeção relativos "à distribuição por grupo etário", uma "informação que tem estado omissa por esta circunstância".

No entanto, a atualização dos dados por concelho, fonte de polémica na última semana, será "apenas regularizada a partir de dia 14 deste mês".

Questionada pelo SAPO24 como é que a DGS analisava os boletins epidemiológicos municipais e os enquadrava nos dados que disponibiliza ao público, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, respondeu que as autoridades os tinham em conta, mesmo que não os disponibilizassem de imediato por questões de segurança.

"O facto de não estarem vertidos no boletim, não quer dizer que nós não tenhamos acesso a eles, que não os comparemos todos os dias com os dados que também que vêm do terreno", garantiu a responsável

“A informação é muito complexa, vem de diferentes fontes” , disse a diretora-geral da Saúde, sendo que tem de ser analisada com os "instrumentos de observação” da DGS antes de ser colocada nos boletins, porque é preciso "fazê-lo com segurança e a fineza suficiente e necessária”.

"Ao dia, durante 24 horas, vão existir sempre diferenças entre o que é o apuramento nacional e o apuramento local", defendeu Graça Freitas, exemplificando que, a nível local, um médico de saúde pública ou o diretor de um centro de saúde “é capaz de ter conhecimento de um caso no momento em que ele ocorre. Esse número, esse caso, ainda não foi vertido nem no SINAVE laboratorial nem no SINAVE médico, portanto há discrepâncias ao dia que não são graves”

"Estamos a dar informação com transparência e com rigor, eu posso garantir-vos que somos um dos melhores países do mundo, porque apesar as fragilidades, melhorámos imenso nestes 4 ou 5 meses nas plataformas de informação que temos", continuou a diretora-geral da Saúde.

"Somos dos países que reportam todos os dias, com transparência, que dizem quando tiveram algum problema e que o vão corrigir rapidamente, que admite as discrepâncias", concluiu,

Portugal tem 161 surtos ativos e o RT subiu para 1

A ministra da Saúde informou também que, segundo os dados da DGS, Portugal têm 161 surtos ativos, dos quais 27 na região Norte, 10 na região Centro, cinco na região do Alentejo e 12 na região do Algarve.

A grande parte dos surtos situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 107, sendo este "um número compatível com aquilo que é a incidência da doença" nesse território. "A situação epidemiológica do país permanece marcada pela força dos números de Lisboa e Vale do Tejo em diversas vertentes, concretamente na zona norte da Área Metropolitano de Lisboa (AML) e em 19 freguesias específicas, adiantou a ministra.

No entanto, Marta Temido diz que na região se tem verificado "uma certa constância, com uma ligeira redução em alguns concelhos e freguesias, ou, pelo menos, com alguma alteração da distribuição da incidência entre essas freguesias dos concelhos".

A governante mencionou ainda que, de acordo com os dados da Unidade de Intervenção Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o RT — "número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado medido em função do tempo" — para os últimos cinco dias analisados, entre 3 e 7 de julho, foi de 1, tendo "subido ligeiramente".

Mais especificamente, o RT é de 1,12 na região do Norte, 1,06 na região do Centro, 0,98 na região de LVT, 0,95 na região do Alentejo e 0,81 na região do Algarve.

“Este valor nacional indica mais uma vez que o número de novos casos a cada geração é aproximadamente constante, o que mostra a necessidade de continuarmos a trabalhar”, disse a ministra.

Marta Temido anunciou ainda que se encontram em desenvolvimento várias ações, desde a "melhoria da informação", mas também "um estado de caso de controlo, focado na identificação dos fatores de risco de transmissão, feito em parceria com duas escolas" e a preparação "de uma aplicação informática de notificação da exposição individual de fatores de contágio".

Epidemia já provocou 628 mortos em utentes de lares

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse hoje que a epidemia de covid-19 já provocou 628 mortes em utentes que viviam em lares em Portugal.

“Os óbitos acumulados por covid-19 em lares [são] 628 dos 1.646 que hoje estão registados no boletim [epidemiológico diário]”, precisou Marta Temido.

A ministra da Saúde acrescentou que a região Norte é a que regista mais óbitos em utentes que estavam institucionalizados, correspondendo a 296 pessoas do total.

Segue-se a zona de Lisboa e Vale do Tejo com 168 e o Centro a registar 143 mortes de utentes de residências para idosos.

O Alentejo regista 16 mortes nestas circunstâncias e o Algarve cinco, podendo o óbito ter sido registado no lar ou não, mas estando em causa idosos institucionalizados.