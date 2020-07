De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.646 e o total de casos confirmados é de 45.679.

Os dois óbitos registados nas últimas 24 horas foram ambos registados na Região Centro (250 ao todo).

De acordo com o boletim de hoje, há 471 pessoas internadas, menos 16 do que ontem. Destes casos de internamento, há 66 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos seis pessoa do que esta quarta-feira.

O boletim deste hoje continua sem incluir os números mais atuais relativamente à distribuição geográfica por concelho.

Lisboa e Vale do Tejo, com 21.926 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, 342 nas últimas 24 horas.

O boletim volta a referir que cerca de 200 casos continuam ainda por incluir no total na Região de Lisboa e Vale do Tejo, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.