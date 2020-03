O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, lembrou que "há duas semanas que as famílias estão nas suas casas a fazer a sua parte na luta contra esta pandemia — temos todos de continuar este trabalho, porque este vírus não dá tréguas".

Lacerda Sales agradeceu "a todos os portugueses que têm sido exemplares no seu comportamento cívico". E "aos que ainda hesitam em seguir esta conduta, tentados por uma manhã de sol ou pela falsa ideia de invencibilidade" recordou que "ficar em casa é salvar vidas".

Nesta fase, a grande preocupação do ministério da Saúde é "testar, isolar, proteger e tratar", seguindo as orientações da DGS, sublinhou. Para isso, afirma que estão a ser reforçadas as reservas de equipamentos de proteção e de testes. Na semana passada, anunciou Lacerda Sales, a reserva nacional recebeu mais 66 mil testes; 5,2 milhões de máscaras cirúrgicas; e 1,2 milhões de respiradores FFP2, mas também batas, cobre-botas e fatos.

Esta segunda-feira deverão chegar 200 mil testes e 700 mil respiradores FFP2.

Mais de 36 mil testes até 25 de março

Já sobre o número de amostras processadas para diagnóstico, secretário de Estado destaca um "crescimento expressivo, sobretudo a partir do dia 15 de março". Lacerda Sales diz que têm sido processadas mais de um milhar de amostras todos os dias, e, só no dia 25, mais de cinco mil. Os laboratórios públicos e privados já realizaram, até 25 de março, 36.677 testes à covid-19, anunciou o secretário de Estado da Saúde.

"A capacidade laboratorial tem aumentado ao longo da epidemia". António Lacerda Sales ressalvou, no entanto, que os dados disponíveis são ainda provisórios.

"Uma situação desta natureza desafia-nos a todos diariamente", lembra. Nas próximas semanas, vão ser testados os funcionários e os utentes dos lares "que registem algum tipo de suspeita", anunciou Lacerda Sales, numa medida já adotada por alguns municípios do Norte, nomeadamente o do Porto.

O objetivo é "diminuir o efeito de propagação nos lares, que é uma grande preocupação".

Apesar de o Norte continuar a ser a região com mais casos — e o Porto o concelho com mais casos — as medidas do governo para testar nos lares começam fora do distrito do Porto, seguindo "critérios de risco populacional".

Cerca de mil ventiladores a caminho de Portugal

António Lacerda Sales disse hoje que há cerca de um milhar de ventiladores para reforçar a capacidade do país. Alguns, do Estado, estão já na embaixada portuguesa na China. A estes somam-se iniciativas de particulares e empresas, que vão quase duplicar a capacidade instalada.

Morte da criança de 14 anos

"Tudo aponta num determinado sentido, mas temos de ter muita cautela", lembrou Graça Freitas, dizendo que, mesmo sabendo a verdadeira causa da morte, é provável que a criança de 14 anos seja contabilizada no boletim.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (74), seguida da região Centro (34), da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 30 óbitos, e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Há 853 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus, 209 médicos e 177 enfermeiros. Os restantes estão dispersos pelas outras atividades.

Relativamente a domingo, em que se registavam 119 mortes, hoje observou-se um aumento de 17,6% (mais 21).

Segundo os dados da DGS, há 6.408 casos confirmados, mais 446 (um aumento de 7,48%), face a domingo.