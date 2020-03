Nesta fase, as questões dos jornalistas que não estão no local da conferência são enviadas por mensagem de texto e lidas por um elemento da secretaria-geral do ministério da Saúde. A questão que o SAPO24 enviou nesta segunda-feira foi escrita pelo correspondente no Porto, perguntando "o que justifica a falta de uma cerca sanitária nos concelhos do Porto que a pediram?".

Porém, a pessoa do ministério da Saúde que a leu em Lisboa disse: "O que justifica a falta de uma cerca sanitária no concelho do Porto que a pediu?"

A resposta de Graça Freitas revelou uma informação de que não se estava à espera. Segundo a diretora-geral da Saúde, a medida está neste momento a ser equacionada entre as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o ministério da Saúde “e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido”, afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa diária para fazer o ponto da situação da pandemia de covid-19 em Portugal.

A diretora-geral da Saúde assegurou ainda que "o Porto, neste momento, do ponto de vista dos meios materiais e humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional".

"O circuito está completamente definido"

Apesar de a autarquia dizer que não foi informada do processo, questionada também pelo SAPO24 sobre a articulação que está a ser feita entre as autoridades de saúde e as autoridades municipais, Graça Freitas afirmou que “essa articulação está estabelecida e vai até ser plasmada num despacho conjunto”.

“E é óbvio que a autoridade de saúde, ao nível dos agrupamentos de centros de saúde, se articula com os seus parceiros a nível daquele município, desde logo, com a câmara municipal, com a Segurança Social e mais latamente com a Comissão Municipal de Proteção Civil”, sublinhou a diretora-geral da Saúde.

Portanto, frisou, “a nível local o circuito está completamente definido”.

Na semana passada, Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto pediu cercas sanitárias para Matosinhos, Gaia, Maia, Valongo e Gondomar. Porém, os pedidos foram recusados pela ARS Norte. À Renascença, o presidente da câmara municipal de Gondomar, Marco Martins, disse que o pedido de cerca sanitária foi feito por duas vezes e que a recusa se manteve.

Ao ‘Jornal de Notícias’, Marco Martins disse este domingo que “a decisão [da Autoridade de Saúde] foi, obviamente, acatada”.

O autarca disse ao diário que não houve oposição dos municípios em causa, todavia, questionadas pelo JN as várias câmaras divergiram desta versão.

Gaia rejeitava a hipótese e Matosinhos afastava o cenário. A Maia confirmou o pedido numa fase inicial, mas verificou que o município "está em linha com os concelhos mais populosos e urbanos da Área Metropolitana”, reconhecendo que “não seria solução”, cita o jornal.

Região Norte tem 3.801 casos e 74 mortos

O Norte continua a ser a região mais afetada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, responsável pela doença covid-19. Esta segunda-feira soma 3.801 casos, mais do dobro dos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Porto é também o município com mais casos contabilizados: 941. Segue-se Lisboa (633), Vila Nova de gaia (344), Maia. (313), Matosinhos (295), Gondomar (276) — e só depois Ovar, com 241 casos.

Portugal regista hoje 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

A cidade do Porto tem sido pioneira nas medidas para fazer face à pandemia do novo coronavírus.

Rui Moreira apelou várias vezes à necessidade de medidas mais musculadas e a autarquia da Invicta foi a primeira a decretar medidas restritivas relativamente aos eventos e serviços de atendimento ao público, cancelando espetáculos, exposições, concentrações e colocando em teletrabalho a generalidade dos seus funcionários.

O Porto conseguiu também encomendar ventiladores à China, para equipar os hospitais de Santo António e São João, ambos na cidade e de referência para tratar a covid-19. A câmara foi uma das entidades responsáveis pelo primeiro posto de rastreio 'drive thru', onde as pessoas referenciadas pelas autoridades de saúde não precisam de sair do carro para fazer o teste ao SARS-CoV-2.