"Não se verifica aqui na Região Autónoma dos Açores transmissão local. Qualquer um dos casos positivos que existe atualmente na região são casos importados", afirmou o responsável pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

Numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o responsável adiantou que às 13:00 locais (14:00 em Lisboa) de hoje existiam "1.722 vigilâncias ativas", em oito das nove ilhas dos Açores - a exceção é o Corvo.

"Existem atualmente 1.722 cidadãos que se encontram em vigilância ativa, dos quais 655 foram encaminhados pela Linha de Saúde Açores", e os restantes "reportados através do trabalho de campo das delegações de saúde”.

Até ao momento, foram detetados na região quatro casos positivos para infeção pelo novo coronavírus, sendo um na ilha Terceira, um no Faial e dois em São Jorge.

Quanto aos casos positivos, o responsável disse que se "mantém as vigilâncias" aos contactos próximos.

Tiago Lopes frisou também que "importa explicar que os dois casos positivos na ilha de São Jorge fazem parte do mesmo grupo que viajou de férias" para o estrangeiro, pelo que "não se verifica na região transmissão local" do vírus.

Nos Açores, estão atualmente internadas "sete pessoas, dois que se encontram no Hospital de Santo Espírito", na ilha Terceira, e "um no Hospital da Horta", no Faial, "e todos clinicamente estáveis", salientou o responsável pela Autoridade de Saúde Regional.

Há ainda "quatro casos suspeitos internados no Hospital do Divino Espírito Santo", em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, indicou.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.