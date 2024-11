Segundo a Rússia, a Ucrânia terá lançado mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra uma instalação militar na região fronteiriça russa de Bryansk, segundo a imprensa estatal citada pela AFP, no primeiro ataque do tipo desde que Kiev recebeu autorização de Washington.

"Às 3H25 (hora local), o inimigo atacou uma área na região de Bryansk com seis mísseis balísticos. Segundo dados confirmados pela agência internacionais, foram utilizados mísseis táticos ATACMS de fabrico americano", informaram as agências de notícias estatais, que citaram um comunicado militar.

Segundo a Rússia, o exército ucraniano realizou os disparos dois dias depois da autorização dada por Joe Biden para a utilização destas armas em território russo.

"Pela primeira vez, as Forças de Defesa da Ucrânia atingiram o território russo com mísseis balísticos ATACMS. O alvo foi atingido com sucesso", disse uma fonte informada das Forças de Defesa" ao jornal RBC-Ucrânia. Segundo a mesma fonte, o "ataque teve como alvo uma instalação militar perto da cidade de Karachev, na região de Bryansk". “De facto, pela primeira vez, utilizámos o ATACMS para atacar território russo. O ataque foi efetuado contra uma instalação na região de Bryansk, que foi atingida com sucesso”, informou a fonte militar ucraniana. A SKY News revela que o Ministério da Defesa da Rússia diz que Ucrânia atingiu a Rússia aquele tipo de armas de longo alcance.

Vladimir Putin assinou hoje um decreto para autorizar o uso mais alargado de armas nucleares, noticia a AFP.

Esta decisão acontece depois do Kremlin considerar ontem imprudente a decisão do governo norte-americano do presidente Joe Biden permitir que a Ucrânia disparasse mísseis americanos contra a Rússia e alertar que Moscovo responderá.