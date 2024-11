Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram início a uma corrida contra a Alemanha nazi para criar a primeira arma nuclear. A esse projeto foi dado o nome de Projeto Manhattan, que durou de 1942 até 1945, quando foi realizado o primeiro teste de um dispositivo de fissão nuclear, projeto liderado por Oppenheimer, um cientista com conhecimentos sobre física quântica e mecânica suficientes para a criação de uma nova arma, capaz de pôr fim ao conflito.

Por serem armas de destruição maciça, as ogivas nucleares fazem parte do arsenal de defesa de alguns países do mundo. Existem mais de 12 mil ogivas nucleares em todo o mundo. Embora o número de armas nucleares tenha diminuído desde a Guerra Fria, com mais conflitos em curso em todo o mundo, as armas nucleares tornam-se mais importantes para as potências nucleares como forma de dissuasão.

O que são armas nucleares?

As ogivas nucleares são armas de destruição maciça e são capazes de destruir cidades inteiras e matar milhões de pessoas. Têm também efeitos tremendos e duradouros no ambiente, e nas gerações, futuras devido à contaminação radioativa que continua muitos anos após a explosão.

Na prática, uma bomba nuclear produz um grande número de fissões nucleares, ou seja, partições de átomos de urânio ou plutónio, que provocam uma reação em cadeia no menor tempo possível e contida numa pequena massa. Cada partição liberta enormes quantidades de energia, e a reação em cadeia pode terminar numa gigantesca explosão que liberta calor e radiação, bem como a onda de choque.

Quem as tem?

São dez os países que possuem armas nucleares, mas quase 90% das mesmas pertencem à Rússia e aos Estados Unidos, os restantes países são: China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte.

Armas nucleares Info do site Statista.com

Algumas vez foram usadas?

Sim. Os Estados Unidos organizaram o primeiro teste nuclear da história a 16 de julho de 1945. Batizada de Trinity, a explosão ocorreu na base de Alamogordo, a 193km de Albuquerque, e marcou o sucesso definitivo do Projeto Manhattan.

A resistência japonesa durante a Segunda Guerra Mundial levou à detonação de uma segunda bomba atómica menos de um mês depois, esta pela primeira vez numa cidade. A 6 de agosto de 1945, Hiroshima, localizada a cerca de 600km ao sul de Tóquio, foi devastada por uma bomba tipo canhão lançada por um bombardeiro B-29. Cerca de70 mil pessoas morreram instantaneamente na explosão de calor e radiação.

Três dias depois, a 9 de agosto, outro dispositivo do tipo implosão, como o usado co a Trinity, foi lançado sobre Nagasaki, no Japão, matando 40 mil pessoas.

Que impacto poderá ter em Portugal?

De acordo com especialistas, o rebentamento de uma bomba nuclear no centro da Ucrânia, tem em conta esta guerra com a Rússia, poderá ter alguns impactos, nomeadamente a chegada de partículas ao nosso país.

Tudo dependerá também da quantidade de bombas que poderiam rebentar. "Uma explosão pontual", como disse um especialista à CNN Portugal, não provocará danos maiores em Portugal.