De acordo com o boletim diário daquela entidade, nas últimas 24 horas foram realizadas 1.901 análises e diagnosticados dois casos em Rabo de Peixe (que se mantém em cerca sanitária), no concelho da Ribeira Grande, um caso na freguesia de São Pedro, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de são Miguel, e outro caso nas Lajes, no concelho da Praia da Vitória, na Terceira.

Há hoje mais 25 recuperados, 24 dos quais em São Miguel e um na Terceira, refere o comunicado da Autoridade de Saúde açoriana.

Quanto a internamentos, continuam 13 pessoas hospitalizadas nos Açores.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estão internadas 10 pessoas com covid-19, quatro das quais continuam na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital do Santo Espírito da Terceira estão duas pessoas internadas, uma das quais em UCI e no Hospital da Horta, no Faial, há um doente internado.

Existem presentemente 118 casos ativos na região, sendo 98 em São Miguel, 15 na Terceira, dois no Faial e três em São Jorge.

Desde o início da pandemia, foram detetados nos Açores 3.754 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 29 óbitos e 3.504 recuperações.